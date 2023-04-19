Днем 19 апреля температура в Псковской области поднимется до +19 градусов

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Сегодня, 19 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Средняя температура по области днем составит: +14...+19 градусов, ночью может похолодать до -1...+4 градусов.

Псков чем стоит ожидать потепления до +16... +18 градусов, ночью 19 апреля похолодает до +2...+4 выше нуля. В Великих Луках дневная температура будет колебаться от +17 до+19 градусов, ночью — будет варьироваться от 0 до +2 градусов.