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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:25

Президент поддержал кандидатуру Михаила Ведерникова на посту главы Псковской области

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в его дальнейшей работе на посту главы региона.

«Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области», — обратился Михаил Ведерников к президенту Владимиру Путину.

«Михаил Юрьевич, команда у вас эффективная, вы её уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», — отметил глава государства.