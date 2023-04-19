Глава Пскова рассказал о возможных городских территориях для благоустройства

.

В Псковской области стартовало голосование за территории, которые нуждаются в благоустрайстве по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом напомнил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В 2023 году жителям необходимо выбрать 4 локации-победителя: один сквер для разработки проекта благоустройства и три места для установки спортивных площадок.

«Всего на выбор предложено 14 территорий: 10 мест для установки спортивных площадок и 4 сквера», — рассказал Борис Елкин.

Среди предложенных вариантов:

— сквер у гостиницы «Рижская»;

— сквер у виадука на улице Вокзальной;

—сквер у дома № по улице Советской;

—территория у стелы в Крестах.

Напомним, голосование проходит на платформе до 31 мая. Спортплощадки планируют установить в 2024 году. «Предлагаю всем псковичам проявить активность и поучаствовать в развитии города, сделав свой выбор!» — подытожил глава города.