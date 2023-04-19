Псковский губернатор поблагодарил президента за поддержку приграничных регионов

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Владимира Путина за поддержку в модернизации инфраструктуры приграничных регионов. Рабочая встреча с главой государства состоялась в Ново-Огарёво накануне, 18 апреля.

«Во время визита в Псковскую область вы поддержали наше обращение о модернизации инфраструктуры приграничных районов, а в 2021 году одобрили предложение "Единой России" о программе капитального ремонта школ. Мы максимально использовали возможности всех этих решений, программ, нацпроектов, которые, кстати, в прошлом году мы реализовали с рекордным показателем 99,03% – это 16-е место по России и 3-е по Северо-Западу», — напомнил Михаил Ведерников.

По словам главы Псковской области, на данный момент одновременно строятся, готовятся к строительству и реконструкции 9 образовательных учреждений. Кроме того, был проведён капремонт 33 объектов на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. «Такого не было никогда. И, конечно, люди это видят и ценят», - подытожил губернатор.

Отметим, что глава государства поддержал кандидатуру Михаила Ведерникова на посту губернатора Псковской области.