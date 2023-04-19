В Великих Луках стартовал приём заявок на Фестиваль талантов

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Прием заявок для участия в Фестивале талантов начался в Великих Луках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Мероприятие состоится на площадке «Луки Парк» в пятый раз. Победителей Фестиваля талантов будет избрать профессиональное жюри. В творческих соревнованиях предполагается несколько направлений: хореография, вокал, художественное слово и живая музыка. Отборочный тур пройдёт в Великих Луках 27 мая, а гала-концерт Фестиваля состоится 10 июня.

Поучаствовать могут все жители Псковской области. Впервые в этом году фестиваль проведут без ограничений по возрасту. Заявки принимаются до 12 мая.

Организация подобного мероприятия стала возможной благодаря объединению усилий инициативной молодежи города и коллектива «Луки Парка». Теперь несколько раз в год Великие Луки собирают таланты со всей области.