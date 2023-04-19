Руководителей образцовых коллективов наградили в Великих Луках

Звание образцовых коллективов получили творческие объединения Великих Лук
Торжественное вручение свидетельств о присвоении званий «Образцовый коллектив», «Народный коллектив» творческим коллективам состоялось в детской музыкальной школе № 1 им. М. П. Мусоргского. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.
Звания получили следующие творческие коллективы:
— детский хор «Вдохновение», руководитель: Любовь Румянцева (образцовый коллектив);
— шоу-группа «Карусель», руководитель: Александра Арсентьева (образцовый коллектив);
— ансамбль русских народных инструментов «Забава», руководитель: Наталья Смородина (народный коллектив);
— фольклорный ансамбль «Заряница», руководитель: Маргарита Амирханян (народный коллектив);
— театр детской песни «Летний дождь», руководители: Елена Цыганкова, Оксана Рахманова (образцовый коллектив);
— танцевальная студия «Вектор», руководители: Вера и Стефания Путятины (образцовый художественный коллектив);
— хор мальчиков (образцовый художественный коллектив).