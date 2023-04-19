Шесть человек получили штраф за поджог травы в Псковской области

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С начала 2023 года в Псковской области за палы травы штрафы получили шесть человек. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил главный государственный инспектор Псковской области по пожарному надзору, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

«В прошлом году мы привлекли к ответственности 34 человека, в том числе двух должностных лиц», — рассказал инспектор.

Владимир Якунин отметил, за поджог травы гражданину выписывается штрафы. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч для, для должностных лиц штрафные санкции выше — до 30 тысяч, индивидуальный предприниматель заплатит за правонарушение до 60 тысяч, для юридических лиц штрафы составляют до 400 тысяч рублей.