Ректор ПсковГУ считает сотрудничество с правительством региона залогом успешного развития

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Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина назвала тандем с правительством Псковской области залогом успешного развития. Руководитель вуза таким образом прокомментировала прошедшую 18 апреля встречу президента Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова.

На встрече с главой государства Михаил Ведерников упоминул о строительстве учебно-лабораторного корпуса университета. «Президент отметил, что система образования в Псковской области развивается эффективно. Для Псковского госуниверситета сейчас один из приоритетов - учебно-лабораторный корпус. Мы развиваем стратегический проект медицинского акселератора по подготовке медкадров и инфраструктуры. Именно при поддержке президента началось строительство учебно-лабораторного корпуса. Надеюсь, 1 сентября наш медфакультет зайдёт в новые корпуса с новым оборудованием», - подчеркнула ректор.

Наталья Ильина также отметила, что правительство региона реализует программу социально-экономического развития Псковской области при поддержки ПсковГУ. «На федеральном уровне звучат мнения, что псковский университет - показатель того, как сегодня на региональном уровне должны развиваться вузы. Благодаря тандему с правительством региона университет показывает такие результаты. Мы можем замахиваться на большие программы и цели», — отметила Наталья Ильина.

Ректор отметила, что сделано уже многое не только в социальной, но и в учебной инфраструктуре. Например, появились новые специальности, программа двойных дипломов, и многое другое. «Университет развивается вместе с регионом, а регион - вместе с университетом», - подытожила Наталья Ильина.