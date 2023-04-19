В Пскове идёт строительство пятизвездочной гостиницы

Представитель Северо-Западной инвестиционной компании Марина Николева рассказала о строительстве гостиницы

Строительство пятизвездочной гостиницы идёт в Пскове на месте бывшей канатной фабрики. Об этом сообщает ПАИ.

Представитель Северо-Западной инвестиционной компании Марина Николева на деловой встрече представителей туристического сообщества Псковской области и Республики Башкортостан во Дворе Подзноева отметила, что первый корпус гостиницы будет сдан уже в следующем году.

«У нас там [на территории ресторанно-гостиничного комлекса. - Прим. ред.] два объекта исторического наследия: первый - это Палаты Трубинских XVI века, а Шпагатная фабрика – это XIX век», – пояснила Марина Николаева.

Она также добавила, что очередность сдачи корпусов в эксплуатацию будет различной. Про номерной фонд гостиницы информации пока нет.