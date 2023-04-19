Авиасообщениие между Псковом и Уфой планируют наладить к началу турсезона

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Авиарейс Псков - Уфа планируют запустить к началу летнего туристического сезона. Об этом сообщает ПАИ.

«Сейчас два региона [Псковская область и Башкортостан. - Прим. ред.] работают с авиаперевозчиками. Поэтому надеемся, что откроем его к началу туристистического сезона», – пояснила руководитель туристско-информационного центра Лариса Семашко.

Кроме того, она отметила, что рейс Псков - Казань, который появился в сентябре прошлого года, отменять не планируется. «Мы видим по нашей статистике, что туристы из Татарстана нас активно посещают, но хотелось бы, чтобы их было больше. Поэтому мы сейчас активно работаем с министерством туризма республики, чтобы увеличить турпоток», – поделилась Лариса Семашко.