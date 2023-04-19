Владимир Путин включил псковского губернатора в Совет по развитию местного самоуправления

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Президент России Владимир Путин включил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Данное решение главы государства закреплено соответствующим указом. Отметим, что Совет по развитию местного самоуправления представляет собой совещательный орган, целью которого является совершенствование государственной политики в области МСУ.

Ключевой миссией Совета является подготовка предложений по осуществлению госполитики в области развития местного самоуправления и обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в ходе определения и решения приоритетных задач направления.

Напомним, 18 апреля в Ново-Огарёво состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова.