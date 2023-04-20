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НовостиОбщество20 апреля 2023 5:23

Девятилетний мальчик госпитализирован после столкновения электросамоката с автомобилем

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенок на электросамокате произошло в центре Пскова. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На площади Победы девятилетний ребёнок двигался на электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате юный участник дорожного движения попал под колеса автомобиля «Рено Логан».

Владельца самоката незамедлительно доставили в медицинское учреждение. На месте ДТП продолжили работать бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.