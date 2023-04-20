Девятилетний мальчик госпитализирован после столкновения электросамоката с автомобилем

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенок на электросамокате произошло в центре Пскова. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На площади Победы девятилетний ребёнок двигался на электросамокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате юный участник дорожного движения попал под колеса автомобиля «Рено Логан».

Владельца самоката незамедлительно доставили в медицинское учреждение. На месте ДТП продолжили работать бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.