В Великих Луках планируют создать аллею памяти погибших в спецоперации героев

Депутат Великолукской городской Думы пояснила, где будет располагаться аллея

Создать аллею памяти героев, погибших при выполнении задач спецоперации на Украине, планируют в Великих Луках. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Памятное место планируют организовать недалеко от братского захоронения. «Аллея будет находиться в правильном месте, потому что здесь и Аллея памяти 6-й роты, и братское захоронение наших дедов и прадедов, которые сражались в годы Великой Отечественной войны», - пояснила депутат Великолукской городской Думы, директор школы № 13 Елена Чернозубова.

Она также отметила, что создание памятного места имеет особую значимость для сохранения исторической памяти и для патриотического воспитания молодёжи.

Отметим, инициативу организации аллеи поддержало и руководство Великих Лук. В сентябре текущего года будет обсуждаться дизайн-проект будущей аллеи памяти.