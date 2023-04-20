Областной колледж искусств приглашает псковичей на день открытых дверей 21 апреля

.

День открытых дверей состоится в Псковском областном колледже искусств 21 апреля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в образовательном учреждении.

Будущие студенты и их родители смогут получить информацию обо всех специальностях и специализациях колледжа искусств, а также о правилах приёма абитуриентов в учебное заведение.

В ходе дня открытых дверей все желающие смогут познакомиться с учебными корпусами. Кроме того, пройдут встречи с ведущими преподавателями, представителями администрации. В завершении гости смогут осмотреть фотовыставку студентов колледжа.

Участники мероприятия получат маршрутные листы с расписанием мероприятий дня открытых дверей. С 14:00 до 15:45 в здании музыкального отделения колледжа (улица Воеводы Шуйского, дом 2) состоятся индивидуальные консультации и беседы с преподавателями всех специальностей и специализаций.

А в 16:00 пройдёт концерт «Симфония дружбы», где выступят солисты и творческие коллективы Могилёвского государственного колледжа искусств, а также лауреаты республиканских и международных конкурсов — народный хор народной песни «Маладзік», народный ансамбль народной музыки «Лянок», солисты специальности «инструментальное исполнительство», стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.