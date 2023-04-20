Исполняющим обязанности прокурора Псковской области назначен Алексей Попов

Фото из пресс-службы прокуратуры Псковской области

И.о. прокурора Псковской области стал Алексей Попов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области

В ведомстве пояснили, что 19 апреля под председательством Алексея Попова прошло совместное расширенное заседание коллегии прокуратуры Псковской области и УФССП России по Псковской области. На рабочем совещании поднимались вопросы состояния законности в сфере соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор Псковской области Иван Грибов получил должность прокурора Владимирской области.