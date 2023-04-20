В Пскове простились с шестью участниками спецоперации

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В Пскове прошло прощание с военными, погибшими во время выполнения задач спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Прощание прошло с героями:
—гвардии младшим лейтенантом Романом Никитенко;
— гвардии старшим сержантом Владиславом Ивановым;
— гвардии сержантом Кириллом Елисеевым;
— гвардии сержантом Андреем Шляниным;
— гвардии сержантом Николаем Юганцем;
— рядовым Александром Стычинским.
«Скорбим о наших павших героях.Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем», — написал глава региона.