В Пскове простились с шестью участниками спецоперации

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В Пскове прошло прощание с военными, погибшими во время выполнения задач спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Прощание прошло с героями:

—гвардии младшим лейтенантом Романом Никитенко;

— гвардии старшим сержантом Владиславом Ивановым;

— гвардии сержантом Кириллом Елисеевым;

— гвардии сержантом Андреем Шляниным;

— гвардии сержантом Николаем Юганцем;

— рядовым Александром Стычинским.

«Скорбим о наших павших героях.Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем», — написал глава региона.