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НовостиОбщество20 апреля 2023 9:03

Тихоокеанский флот может воглавить уроженец Печор Виктор Лиина

Источник:kp.ru
Виктор Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом

Виктор Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом

Уроженец Печор, адмирал Виктор Лиина может стать командующим Тихоокеанским флотом. Об этом сообщает ПАИ соч ссылкой на источники в силовых структурах.

«Наиболее вероятным кандидатом на должность нового командующего Тихоокеанским флотом рассматривается адмирал Лиина, который сейчас командует Балтийским флотом», — сказал один из источников агентства РИА Новости.

Другой источник издания также подтвердил данную информацию. Отмечается, что возглавлявший Тихоокеанский флот с 2012 года адмирал Сергей Авакянц достиг предельного возраста для службы. Недавно адмиралу исполнилось 65 лет. Теперь Сергей Авакянц будет руководить центральной структурой, которая будет координировать работу 12 пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Адмирал Виктор Лиина родился в 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 1990 году юноша окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. А уже в 1999 году получил должность командира АПЛ «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.

В 2010 году Виктор Лиина стал командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота, а два года спустя стал командовать войсками и силами на северо-востоке России. С 2016 по 2019 год являлся начальником штаба, первым заместителем командующего Черноморским флотом.

С 2019 по 2021-й Виктор Лиина находился на должности замначальника Генштаба. А с 5 октября 2021 года адмирал стал командующим Балтийским флотом.