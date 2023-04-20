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НовостиОбщество20 апреля 2023 11:46

Организаторы рассказали, что ждет участников эстафеты от «Псковской правды»

Источник:kp.ru
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4 мая в Пскове состоится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы.

Участниками мероприятия станут не только студенты и школьники, но и корпоративные команды: представители компаний, учреждений, органов власти, силовых структур.

Отвечая на вопросы участников, организаторы сообщили, что сбор команд пройдёт 4 мая в 13:30 на стадионе «Машиностроитель». После торжественного открытия и парада всех команд участники направятся к своим точкам вместе с судьями.

Для корпоративных команд, по информации организаторов, подготовлена дистанция в 1520 метров. Она будет состоять из 5 этапов. Старт корпоративного маршрута пройдёт у поворота с набережной реки Великой на улицу Георгиевскую. Финиш будет располагаться у инсталляции «Россия начинается здесь».

Ответы на самые часто задаваемые вопросы по теме эстафеты читайте в материале «Псковской правды».