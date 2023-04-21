В мая закроют движение на Троицком мосту в Пскове

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Закрытия Троицкого моста вновь состоится в Пскове с 10 по 19 мая. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Ограничение движения на мосту необходимо для укладки верхнего слоя асфальта, а также обустройства тротуаров. Борис Елкин также уточнил, что в период работ все четыре полосы Ольгинского моста будут открыты для движения автотранспорта.

«Срок указан с запасом, на случай непредвиденных обстоятельств. Сделаем все, чтобы закончить раньше», — заверил глава города. По ег словам, на мосту останется благоустроить прилегающую территорию, закончить покраску и провести архитектурную подсветку.