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НовостиОбщество21 апреля 2023 4:22

В мая закроют движение на Троицком мосту в Пскове

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Закрытия Троицкого моста вновь состоится в Пскове с 10 по 19 мая. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Ограничение движения на мосту необходимо для укладки верхнего слоя асфальта, а также обустройства тротуаров. Борис Елкин также уточнил, что в период работ все четыре полосы Ольгинского моста будут открыты для движения автотранспорта.

«Срок указан с запасом, на случай непредвиденных обстоятельств. Сделаем все, чтобы закончить раньше», — заверил глава города. По ег словам, на мосту останется благоустроить прилегающую территорию, закончить покраску и провести архитектурную подсветку.