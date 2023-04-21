Проект «Мемориальный парк воинской славы» представили в администрации Великих Лук

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В администрации города Великие Луки состоялась презентация проекта «Мемориальный парк воинской славы», посвящённого памяти героев, погибших при выполнении задач спецоперации. Об этом в своём Telegram-канале сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский.

Парк появится вблизи с территорией братского захоронения. В его состав планируют включить действующую Аллею Памяти 6-й роты 104-го гвардейского Краснознамённого ордена Кутузова десантно-штурмового полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии ВДВ и Плац юнармейцев.

Разделённые участки аллеи по проекту архитектора Павла Медведева планируют соединить в единый архитектурный ансамбль. Все объекты будут дополнять друг друга и будут организованы в целостную мемориальную зону.

Вход в парк будет оснащен центральной аркой с названием парка «Мемориальный парк воинской славы». В планах городить территорию белыми колоннами с металлическими коваными элементами. Кроме того, рядом с входной зоной появится парковка для автотранспорта.

Помимо этого, на территории парка установят зоны спокойного отдыха, парковые скамейки. Они появятся здесь после установки основной памятной аллеи и памятных знаков и дадут возможность посетителям парка отдохнуть и насладиться эстетикой природы.

«В дальнейшем планируется использовать и уже выполненный Плац юнармейцев, а также создать музей под открытым небом с выставкой военной техники», — поделилился глава города.