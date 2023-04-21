Председатель Псковского собрания депутатов поздравил работников с Днём местного самоуправления

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Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов с Днём местного самоуправления. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов отметил, что местное самоуправление является важным элементом гражданского общества, через него реализуется народовластие. По словам председателя, именно местное самоуправление выступает как самая эффективная и наиболее адаптированная к решению местных задач форма хозяйственной деятельности в регионе.

«С учётом огромной значимости этого института в настоящее время в Псковской области проводится реформирование системы местного самоуправления – первые восемь районов уже преобразованы в муниципальные округа. Главная цель централизации муниципальной власти – сделать её максимально эффективной в решении вопросов местного значения», — подчеркнул Александр Котов.

Он также добавил, что достигнуть такого результата удастся с помощью объединение ресурсов, новых возможностей использования действующих финансовых механизмов и более активного вовлечение инициативных граждан в процесс общественного управления.

Председатель Псковского областного Собрания выразил благодарность сотрудникам и ветеранам органов местного самоуправления, активистам ТОС и всем неравнодушным жителям региона «за созидательную любовь к родной земле, гражданскую ответственность и добросовестный труд». «Здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!» - заключил Александр Котов.