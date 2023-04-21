Псковский губернатор рассказал об отпусках для мобилизованных из зоны спецоперации

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пояснил, как обстоят дела с отпусками мобилизованных из зоны спецоперации на Украине. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

«Важный момент. Сейчас мобилизованные каждые полгода получают двухнедельный отпуск. Но если кто-то вовремя не прибывает в расположение части, все остальные отпуска в отделении ставят на паузу. Важно донести это до семей наших мобилизованных, чтобы все ребята получали отпуск по графику», — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона добавил, что главы муниципалитетов в области также принимают личное участие в сборе и доставке грузов в зону боевых действий. На обратном пути во время рабочей поездки в расположение спецназа Михаил Ведерников встретился с главами Псковского района Натальей Фёдоровой, Новосокольнического района Виталием Соловьёвым и Опочецкого района Юрием Ильиным.

«Коллеги подтвердили, что боевой дух у подразделений высокий, своими руками солдаты создали хорошие бытовые условия», — объяснил губернатор и добавил, что особое внимание в регионе уделяется семьям бойцов

«На это особое внимание обратил и президент на нашей недавней встрече. В Псковской области это хорошо понимают и в правительстве, и в наших муниципалитетах. Работаем, помогаем, поддерживаем и вместе приближаем нашу победу», — подытожил Михаил Ведерников.