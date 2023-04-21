Псковичей 21 апреля ожидает потепление до +19 градусов

.

Сегодня, 21 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер днем будет дуть северных направлений умеренный, а вот ночью сменится слабый. В среднем температура по области днем составит: +15...+20 градусов, ночью ожидается до +1... +6 градусов.

Псковичам сегодня стоит ждать потепления до +17...+19, ночью температура будет держаться на уровне +2...+4 градусов. Веаликолучан также ожидает тепло, до +17...+19 градусов, ночью будет прохладнее, всего +1...+3 градуса.