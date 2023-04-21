Псковский губернатор принял участие в Совете по развитию местного самоуправления

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Накануне дня местного самоуправления губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Напоним, накануне Указом Главы государства Михаил Ведерников был включён в обновленный состав Совета. «Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие», — отметил губернатор.

В ходе заседания Совета президент призвал модернизировать механизмы поддержки лучших муниципальных практик, а также провести инвентаризацию расходных полномочий муниципалитетов и оценить их реальную финансовую обеспеченность. По словам главы региона, особый акцент Владимир Путин сделал на развитие кадрового потенциала муниципальной службы.

«Мы уже ведём работу в этом направлении. Только в прошлом году курсы повышения квалификации прошли более 400 муниципальных служащих, в том числе и на площадке Ассоциации "Совет муниципальных образований Псковской области" за счет субсидии из областного бюджета», — подчеркнул Михаил Ведерников.