В Псковской области выберут 35 пространств для благоустройства

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Жители Псковской области в ходе голосования выберу 35 объектов для благоустройства. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым, в ходе которой. Стороны обсудили рейтинговое голосование за территории, которые в 2024 году будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») национального проекта «Жилье и городская среда».

Сергей Грахов доложил, что в текущем году на выбор представлено 83 территории. Участие в голосовании принимают все муниципалитеты, в каждом из которых предоставлено не менее двух позиций. По результатам голосования в регионе выберут 35 общественных пространств-победителей. Сергей Грахов отметил, что в некоторых муниципалитетах их будет выбрано несколько, в частности в Пскове предполагается 4 объекта.

«Процедура голосования максимально простая. Нужно зайти на сайт , выбрать муниципалитет и проголосовать за одну из территорий. Чтобы исключить возможные подтасовки, участники должны пройти авторизацию на портале Госуслуги», — пояснил Сергей Грахов и добавил, что необходимая помощь голосующим оказывают волонтеры и специалисты МФЦ.

Глава региона поинтересовался, насколько активно голосуют граждане по сравнению с прошлым годом. По словам Сергея Грахова в этом году голосование проходит более динамично, на момент 20 апреля в регионе проголосовали 14,6 тысяч человек.

«Информирование граждан нужно максимально усилить. Мне ежедневно пишут о просьбах благоустроить ту или иную территорию, привести в порядок дорожное покрытие, провести озеленение, установить детскую или спортивную площадку. Люди должны понимать, что это [рейтинговое голосование – прим. ред.] — тоже один из эффективных инструментов, который позволяет привести в порядок достаточно большие территории. Для этого нужно просто объединиться, проголосовать и победить в конкурсе. Я обязательно проголосую!», — подчеркнул губернатор.