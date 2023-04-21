Госавтотнспекции напомнила псковичам о правилах безопасности с началом мотосезона

.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили правила безопасности водителям мотоциклов, автомобилей и пешеходам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ведомстве.

Во время зимнего периода многие водители автомобилей отвыкли от участия в движении двухколесных мототранспортных средств. Кроме того, владельцы мотоциклов также теряют бдительность и необходимые навыки вождения.

Отметим, что риск попасть ДТП у мотоциклистов значительно выше, чем у остальных водителей. Причиной тому служит и внешняя уязвимость, и неустойчивость, а также скоростные нарушения и малозаметность для габаритных транспортных средств.

Сотрудники Госавтотнспекции отмечают, что мотоциклисты должны не пренебрегать правилами ПДД и концентрироваться на дорожной обстановке. В таком случае, они обезопасят не только себя, но и других участников дорожного движения.

Кроме того, водителям мототранспорта не стоит превышать скоростной режим, всегда надевать мотошлем и использовать другие средства защиты. Помимо этого, мотоциклистам рекомендуется иметь светоотражщие элементы, чтобы обеспечить свою безопасность в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

«Базовый принцип безопасности на дороге: если мотоциклисты появляются для вас неожиданно, значит, вы недостаточно часто смотрите в зеркала. Помните, что привычный взгляд в боковое зеркало не позволит вам заметить несущегося по диагонали байкера. Поэтому начинать обзор нужно с пространства сзади, со взгляда в салонное зеркало», — напомнил замначальника отдела ДПС Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Андрей Емельянов и добавил, что не только автомобилистам, но и пешеходам следует быть более внимательными с начала мотосезона.

«Пешеходам необходимо быть еще более внимательными при пересечении проезжей части. А автомобилистам чаще смотреть в зеркала и при перестроении заблаговременно включать сигнал поворота», — подытожил Андрей Емельянов.

В управлении отметили, что «видимость, предсказуемость, неукоснительное соблюдение ПДД, уважение к соседям по движению» является залогом безопасного движения на псковских дорогах.