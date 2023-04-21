Личность погибшей в 2018 году псковички устанавливают сотрудники полиции

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Личность неизвестной погибшей женщины устанавливает полиция в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Скелетированный труп сотрудники правоохранительных органов обнаружили ещё в сентябре 2020 года у деревни Опочицы недалеко от города. Медико-криминалистическая и судебно-медицинская экспертиза заключили, что останки принадлежат женщине, предположительно в возрасте 35–40 лет. Отметим что исчезновение и смерть женщины произошли ещё в июне 2018 года.

Приметы погибшей гражданки: рост 160–170 сантиметров, среднее телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. В момент исчезновения при жизни женщина могла иметь волосы темного цвета до плеч, завязанные в хвостик.

Погибшая была одета в светлую футболку и сарафан светлого оттенка с карманами спереди, кроме того на ней были колготки либо тёмные штаны. Псковичка могла носить очки и злоупотребляла алкоголем.

Лица, которые предположительно встречали женщину при жизни, сообщили, что гражданка могла временно проживать в районе ДЭУ, Овсище, у своей бабушки.

Всех, кто обладает информацией о личности погибшей гражданки, просят обратиться по телефонам:

— 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову);

— 59-63-29, 8-952-2144897 (оперуполномоченный отдела разыскной работы УМВД России по городу Пскову);

— 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.