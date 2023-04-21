250 поисковиков приедут в Себежский район для участия в «Вахте памяти»

Фото: Анна Шуняева

С 25 апреля по 8 мая на территории Себежского района Псковской области пройдет областная акция «Вахта памяти». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщает руководитель ПО ВППОО «След «Пантеры» и председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева.

Местом организации поисковых работ и размещения базового лагеря выбрана территория Себежского района Идрицкой волости близ деревни Александрово и озера Пустое Могильно, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.

«Мы ожидаем прибытие порядка 250 поисковиков. География нашего мероприятия, по-традиции, большая. К нам едут поисковики из Беларуси, Челябинска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и других соседних городов. Торжественном открытии "Вахты Памяти" состоится 25 апреля в 11:00 на территории базового лагеря близ деревни Александрово», – комментирует Анна Шуняева.

Организаторами экспедиции выступила Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением «Поисковое движение России» при поддержке Правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».