Детский парк в Острове планируют завершить к июлю

Фото: из Telegram-канала главы Островского района Дмитрия Быстрова

В детском парке в Острове проходит второй этап благоустройства. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

На данный момент ведется подготовка площадок для паркура и установка детского игрового оборудования. «В дальнейшем подрядчик приступит к монтажу детского игрового комплекса с травмобезопасным искусственным покрытием. Оборудование игрового комплекса будет рассчитано на детей в возрасте от двух до 12 лет», — подчеркнул Дмитрий Быстров.

Глава района подчеркнул, что работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Данная территория стала победителем рейтингового голосования. Завершить благоустройство парка планируется в июле текущего года.