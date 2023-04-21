Великолучан приглашают на весеннюю ярмарку 22 апреля

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В ближайшую субботу, 22 апреля, на площади Ленина в Великих Луках состоится универсальная ярмарка «Весна-2023». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Участвовать в мероприятии планируют более 250 человек. Ярмарка будет открыта с 8:00 до 15:00. На мероприятии планируется концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы Великих Лук и белорусский Народный ансамбль песни и танца «Яблонька».

Отметим, универсальные ярмарки пройдут и в других муниципалитетах Псковской области.