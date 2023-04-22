23-градусная жара ждёт псковичей 23 апреля

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В Псковской области 23 апреля синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +23 градусов. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На территории региона ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в ночь с 22 на 23 апреля опустится до +1...+6 градусов, днём 23 апреля столбик термометра покажет +18...+23 градуса.

Ветер силой от 2 до 7 метров в секунду будет дуть с юго-западных направлений. Атмосферное давление будет падать.