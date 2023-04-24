Опыт Псковской области в проведении ДЭГ признан одним из лучших в стране

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Опыт проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Псковской области признали одним из лучших в России. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов губернатору области Михаилу Ведерникову. Видео совещания глава региона разместил в своём Telegram-канале.

Напомним, Псковская область подала заявку в ЦИК России на проведение ДЭГ в единый день голосования, 10 сентября. Игорь Сопов отметил, что на данный момент специалисты регионального избиркома выезжают в муниципалитеты, проводят встречи с главами районов, политическими партиями, стараясь отвечать на все вопросы касательно ДЭГ.

«Рассчитываем, что ЦИК одобрит заявку нашей области», — отметил Михаил Ведерников.

По его словам, Псковская область сейчас активно готовится к проведению IV Форума молодёжных избирательных комиссий, который запланирован 18–19 мая. Форум попал в перечень мероприятий Росмолодёжи, его участники смогут побороться за гранты на реализацию проектов.

Кроме того, на совещании Игорь Сопов презентовал главе региона разработанную информационную листовку.