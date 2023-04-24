Псковичей 24 апреля ожидает тепло до +23 градусов

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Сегодня, 24 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Средняя дневная температура по области составит: +18...+23 градуса, ночью будет всего +5...+10 градусов.

Псковичам прогнозируют потепление до +21...+23 градусов, ночью ожидается до +8...+10 градусов. В Великих Луках днем будет также до +20...+22 градусов, ночью температура составит всего +5...+7 выше нуля.

Ранее сообщалось, что в Псковской области на неделе ожидается аномально тёплая погода