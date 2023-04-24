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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:18

Псковский губернатор прокомментировал результаты выборов в Пустошкинском районе

Источник:kp.ru
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал победу Юрия Кравцова на досрочных выборах главы Пустошкинского района. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

Юрий Кравцов одержал победу с результатом 80,03%. Явка избирателей при этом составила более 40%.

«Юрий Эдуардович, кандидат от партии "Единая Россия", возглавлял администрацию городского поселения "Пустошка", зарекомендовал себя как неравнодушный и ответственный руководитель, который вопреки любым обстоятельствам способен работать на результат», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор высказал уверенность в том, что новый руководитель сможет оказать помощь району в преодолении сложностей, а также сможет вывести муниципалитет на траекторию динамичного развития. В заключении глава региона пожелал удачи Юрию Кравцову.