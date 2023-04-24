«Наши песни Победы» услышат псковичи в филармонии 8 мая

Фото: театрально-концертной дирекции

Концерт «Наши песни Победы» состоится в Псковской областной филармонии 8 мая в 16:00. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

«Есть даты, которые навсегда останутся в памяти поколений как великие вехи нашей истории, свидетельства мужества и стойкости людей. В их числе и День Победы», - подчеркнули организаторы.

В театрально-концертной дирекции пояснили, что в песнях, которые прозвучат для жителей и гостей города отражаются мысли, эмоции, чувства людей, которые участвовали в боевых действиях и трудились в тылу.

«Музыка военного времени помогала выстоять и победить. Она воодушевляла и давала силы бороться и выживать. Народ пел о войне, родине, надежде и любви. Каждое слово и каждая нота этих песен пробирается глубоко внутрь и заставляет заново пережить всё то, что пережили наши предки», - подытожили организаторы концерта.