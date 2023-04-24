Псковичей приглашают провести майские праздники в «Михайловском»

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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей Псковской области на спектакль, концерты и познавательно-развлекательные программы, которые пройдут с 29 апреля по 9 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Открытие праздничной программы по традиции начнётся с интерактивного фольклорного мероприятия, приуроченного к празднованию «Ягория». В этот день Русская православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых своих святых: великомученика Георгия Победоносца.

В музей-заповеднике отметили, что крестьянский «Егорий» в центральной и северной России считается ещё и «пастушьим праздником», в этот день производят первый выгон скота на открытые пастбища. Мероприятие состоится в музейном комплексе в деревне Бугрово.

В Тригорском гостей ждут на литературно-музыкальном спектакле «Дельвиг. Сны», в основе которого лежат реальные факты биографии поэта, лицейского однокашника и друга Пушкина.

Кроме того, в майской афише заявлен вечер русского романса «Весна, весна, пора любви...» в Тригорском, концерт ко Дню Победы на площади перед музейным Научно-культурным центром в посёлке Пушкинские Горы, мастер-класс по созданию письма-треугольника «Письма, опалённые войной» в Центре творческих и музейных программ в Бугрово.

Полную информацию о всех мероприятия можно найти на официальном сайте музея-заповедника.