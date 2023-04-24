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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:27

Клумбы Пскова к лету украсят 155 тысяч цветов

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Около 155 тысяч цветов высадят в Пскове к лету. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Петунии, бегонии, фиалки, георгины, бархатцы и другие виды однолетников начнут высаживать к майским праздникам и продолжат до середины июня», — отметил глава города. Кроме того, по словам Бориса Елкина, в этом году среди цветов посадят и кохию. Эти ярко-зеленые кустики прекрасно дополнят цветочные композиции.

«А еще совсем скоро Детский парк будет радовать псковичей и гостей города тюльпанами. Осенью было высажено около 18 тысяч луковиц. Ростки уже всходят», — сообщил глава Пскова.