На время пробега «Дулаг-100» участок дороги Порхов – Дно закроют для транспорта

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Во время легкоатлетического пробега «Дулаг-100», который пройдёт в Порховском районе 27 апреля, перекроют участок дороги. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности участников и зрителей с 17:00 до 18:00 27 апреля будет ограничено движение транспортных средств по участку дороги Порхов – Дно, от мемориала «Дулаг-100» до реки Полонка. Ограничение движения будет организовано администрацией Порховского района.

Напомним, «Дулаг-100» является немецким пересыльным концлагерем для военнопленных и гражданских лиц. Он располагался в 3,2 километров к востоку от Порхова Псковской области.

Концлагерь был создан в августе 1941-го и функционировал до февраля 1944 года. В его застенках единовременно размещалось от 25 до 30 тысяч человек. В июне 2016 года на этом месте торжественно открыли мемориал жертвам фашистского концлагеря.