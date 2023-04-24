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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:03

Самой популярной новостью недели на «КП-Псков» стали советы агрономов о работе по саду в апреле

Источник:kp.ru
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«Комсомольская правда в Пскове» оказалась на седьмом месте в рейтинге цитируемости новостей благодаря советам для владельцев огородов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

Отметим, что данные предоставлены по итогам недели с 17 по 23 апреля.

Сезон дачных посадок в самом разгаре, а потому рекомендации от агрономов, заботливо сообранные «Комсомолкой», оказались очень кстати. Мы опубликовали самые актуальные советы по подготовки участка к посадкам, чтобы ваши труды приносили только лучшие плоды.