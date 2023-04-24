Погибшего в спецоперации псковского священника наградили орденом Дмитрия Донского

Фото: из группы храма Александра Невского в соцсети «ВКонтакте».

Погибшего в зоне спецоперации на Украине псковского священника Александра Цыганова удостоили ордена Русской православной церкви князя Димитрия Донского первой степени. Об этом сообщается в группе храма Александра Невского в соцсети «ВКонтакте».

Александр Цыганов посмертно награждён орденом за жертвенное служение Церкви и Отечеству. В канун дня рождения священника, 23 апреля, его вдове по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла награду вручил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Напомним, священник Псковской дивизии ВДВ Александр Цыганов скончался от полученных в зоне спецоперации ранений.