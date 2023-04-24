Председатель псковского Совета ветеранов Виктор Андреев отметил значимость форума «Разговоры о важном»

Председатель Совета ветеранов Псковской области Виктор Андреев

С 20 по 22 апреля в Псковской области проходил Всероссийский форум «Разговоры о важном». Председатель Совета ветеранов Виктор Андреев рассказал, как «разговоры о важном» проходят у псковских школьников.

Отметим, что на форуме собралось свыше 100 учителей и наставников и специалистов в области воспитания детей из более чем 60-ти регионов России.

В первый день форума в музей-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоялась встреча с экспертами, представителями власти и духовенства, где участники смогли обсудить актуальные темы детства и юношества.

Второй день был лекционным и прошёл в Псковском техническом лицее. Кульминационным мероприятием дня стал открытый диалог «Разговор о важном с учителями». В рамках мероприятия состоялось обсуждение вопросов сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и воспитания гражданина России.

Заключительные мероприятия, в частности пленарное заседание состоялось на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Председатель Совета Ветеранов Псковской области Виктор Андреев отметил, что время проведение форума выбрано «своевременно и правильно». Находясь на другом мероприятии в Архангельске, Виктор Андреев узнал, что в 8 регионах Северо-Запада этот урок превратился в классный час. «У нас в Псковской области слава Богу такого нет. Проводя учебные сборы по основам военной службы, знаю из разговоров с детьми и преподавателями что у нас не так», — отметил Виктор Андреев.

Напомним, с нового учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном». Целью урока является укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма среди российских школьников.