Губернатор Михаил Ведерников оценил темпы строительства учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

В Пскове ведутся работы по возведению учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета. Накануне, 24 апреля, площадку посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников оценил темпы строительства объекта. Сейчас уже завершены работы по устройству внешнего контура здания, а также проведены наружные инженерные сети. Специалисты уже занялись установкой внутренних сетей и отделкой.

К концу недели планируется закончить монтаж окон. А в начале мая планируется провести работы по благоустройству территории вокруг корпуса.Также, в скором времени новый корпус оснастят мебелью и оборудованием.

Во время рабочего выезда глава региона осмотрел помещения корпуса. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала губернатору о функционале будущих аудиторий и лабораторных классов.

«Корпус разделен на 4 зоны, в каждую есть отдельный вход и каждая может работать автономно», — пояснила ректор. Наталья Ильина также акцентировала внимание на строительстве большой столовой на 250 человек. «Такой столовой нет ни в одном из корпусов вуза», — пояснила она.

Во время посещения стройплощадки также был рассмотрен и вопрос строительства объездной дороги к новому мелуорпусу. Проектно-сметная документация подготовлена, получено положительное заключение экспертизы, об этом доложил председатель регионального комитета по строительству Станислав Стармолотов. Глава региона поручил заняться вопросом финансирования строительства дороги к учреждению.

Напомним, что новый учебно-лабораторный корпус находится у Псковской областной инфекционной клинической больницы. Учреждение строится силами Министерства обороны Российской Федерации.