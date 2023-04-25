Дновским военнослужащим в зону спецоперации передали квадрокоптеры

Фото из газеты «Дновец»

Глава Дновского района Михаил Шауркин передал новые квадрокоптеры дновцам, которые проходят службу в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета «Дновец».

Отметим, что просьбу бойцов закупить беспилотники исполнил гендиректор металлообрабатывающего завода Александр Шереметьев.

«Администрация Дновского района решила все организационные вопросы, а потом мы ждали наших ребят, когда они приедут в Дно и лично заберут то, что для них было приобретено. Надеюсь, эти квадрокоптеры помогут им!» — подчеркнул Михаил Шауркин.