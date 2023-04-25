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НовостиОбщество25 апреля 2023 8:06

Дновским военнослужащим в зону спецоперации передали квадрокоптеры

Источник:kp.ru
Фото из газеты «Дновец»

Фото из газеты «Дновец»

Глава Дновского района Михаил Шауркин передал новые квадрокоптеры дновцам, которые проходят службу в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета «Дновец».

Отметим, что просьбу бойцов закупить беспилотники исполнил гендиректор металлообрабатывающего завода Александр Шереметьев.

«Администрация Дновского района решила все организационные вопросы, а потом мы ждали наших ребят, когда они приедут в Дно и лично заберут то, что для них было приобретено. Надеюсь, эти квадрокоптеры помогут им!» — подчеркнул Михаил Шауркин.