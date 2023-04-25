Организаторы опубликовали программу встречи воздухоплавания в Великих Луках

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Программа 27-й Международной встречи воздухоплавателей, которая состоится в Великих Луках с 11 по 17 июня утверждена и опубликована. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Планируется, что утром 11 июня пройдут тренировочные полёты участников. С 9:00 и до 15:00 будет проходить регистрация пилотов в гостинице «Юбилейная» по адресу площадь Ленина, дом 2.

На следующий день, 12 июня, также состоятся тренировочные полёты, а вот регистрация участников будет всего лишь с 9:00 до 14:00. В 15:30 будет планируется запечатлеть команды на памятной фотографии около знака основателям воздухоплавания в Великих Луках. После чего, команды будут двигаться к старту.

Торжественное открытие и представление участников встречи состоится на Летней эстраде в 18:30. А уже с 19:30 до 21:00 пройдёт общий старт из крепости. Организаторы отмечают что 13, 14, 15, 16 и утром 17 июня будут проводиться спортивные полеты.

В заключительный день спортивных состязаний в 17:00 будут подведены итоги. Пройдёт награждение победителей и торжественное закрытие встречи. Оно состоится в Доме культуры Ленинского комсомола на улице Зверева, дом 29.

Ночное свечение аэростатов великолучане и гости города смогут наблюдать с 21:30 до 23:00.