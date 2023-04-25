Более 850 миллионов направят на ремонт мостов в Псковской области

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855 миллионов рублей планируется потратить на ремонт мостовых сооружений на региональной сети дорог в Псковской области. Об этом сообщает ПАИ.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в ходе парламентского часа перед 21-й сессией Псковского областного Собрания депутатов сообщил, что в этом году будут завершены работы на семи мостах.

В планах отремонтировать следующие сооружения:

— мост через реку Великую на автодороге Пушкинские Горы - Рождество – Велье в Пушкиногорском районе;

— мост через реку Идрянку на автодороге Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе;

— мост через реку Лочкину на автодороге Псков - Гдов - Сланцы в Псковском районе;

— мост через реку Меленку на автомобильной дороге Марьино – Заполье – Рошелево в Стругокрасненском районе;

— мост через канаву на автодороге Малая Толбица - Гверздонь - Мельницы в Псковском районе;

— мост через реку Чернею на автодороге Толкачево - Себеж - Заситино в Себежском районе;

— мост через реку Кебцу на автодороге Подборовье - Лопатово - Боровичи в Псковском районе.

«Кроме того, будут выполняться работы по капитальному ремонту и ремонту девяти мостов, переходящих на 2024 год», — доложил Станислав Стармолотов.

Речь идёт о капитальном ремонте моста через реку Череху на дороге Быстроникольское – Черская в Псковском районе; моста через реку Уду на дороге Уда – Железно в Бежаницком районе; моста через реку Черную на автомобильной дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Псковском районе; моста через реку Пенную на дороге Остров - Новоржев в Островском районе.