Дополнительные меры соцподдержки приняли для псковских педагогов

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Дополнительные меры социальной поддержки педагогических работников закрепили в региональном законодательстве, соответствующий закон Псковское областное Собрание приняло на апрельской сессии. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного Собрания.

В рамках реализации президентского указа о проведении Года педагога и наставника в Псковской области утвердили стипендию губернатора. Выплаты смогут получать студенты, которые обучаются по группе специальностей «Образование и педагогические науки» при условии заключения договора о целевом обучении. Согласно этому договору после получения диплома молодой специалист должен устроиться на работу в государственные или муниципальные образовательные организации, которые находятся в Псковской области.

Для студентов вузов размер выплаты составляет 5 тысяч рублей. Стипендию смогут получать 132 будущих преподавателя. Ещё 45 студентов смогут получать губернаторскую стипендию в размере 3 тысяч рублей.

Ещё одна дополнительная мера поддержки касается молодых учителей. С 50 до 100 рублей увеличено пособие педагога, которые приступили к работе в первые годы после получения высшего или среднего профессионального образования. Соответствующие выплаты смогут получить 571 педагог.

Сообщается, что на реализацию принятого закона в этом году будет израсходовано около 64,5 миллионов рублей.