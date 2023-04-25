Проявить свои способности и таланты советует конкурсантам «Губернаторского дневника» директор псковского филиала Россельхозбанка

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Участие в проекте «Губернаторский дневник» расширит область познания и поможет определить виды деятельности, которые будут интересны в будущем при выборе своего профессионального пути, напутствует школьников руководитель псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

«Современный АПК так же не мыслим без новых технологий, новых идей и новых профессий. Например, тракторы и комбайны становятся все более сложными и технологичными, а дроны позволяют вносить средства защиты растений на недоступных человеку территориях, системы штрихкодов в несколько раз ускоряют сбор урожая, - объясняет он. - Из-за этого растет спрос на высокооплачиваемых специалистов, которые работают со смарт-техникой.

Дмитрий Алемасов уверен, что в ближайшие 10 лет в крупных аграрных компаниях появятся целые отделы, отвечающие за спутниковую и аэроразведку. Профессия «оператор дронов» также будет на пике популярности в агроотрасли.

Молодых и компетентных специалистов-профессионалов ждут в АПК, тем более, если они уже круглые отличники.