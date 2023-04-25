Звания заслуженных работников смогут получить псковские пожарные и спасатели

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Псковские областное Собрание депутатов поддержало инициативу губернатора и приняло закон об учреждении двух новых региональных наград: званий «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Собрания.

Для присвоения почётных званий будут учитываться несколько условий. В первую очередь, это личные заслуги сотрудников в профессиональной деятельности и стаж работы в данной сфере.

В законе уточнили, что звание заслуженного спасателя будет смогут получить сотрудники, которые проработали, как правило, не менее 15 лет. Для пожарный опыт должен составлять не менее 20 лет.

Кроме того, был установлен и лимит на количество награждаемых граждан. В частности, в течение одного календарного года каждое звание смогут получить не более чем пятт работников. В областном бюджете будут выделены допсредства на выплату награждённым работникам. Сумма единовременного государственного пособия составит 25 тысяч рублей.

Отметим, что присвоение званий «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области» относится к полномочиям губернатора.