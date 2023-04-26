Специалисты закончили установку подсветки на Могиле Неизвестного солдата в Пскове

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Перед майскими выходными в Пскове привели в порядок Могилу Неизвестного солдата. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Напомним, что в 2022 году благодаря поддержке губернатора мемориальный комплекс значительно модернизировали. «Однако после зимы вскрылись некоторые дефекты. Сейчас поправляют каменную кладку», — уточнил глава города.

Борис Елкин также добавил, что специалисты установили и подсветку памятника. Её проектировал сам автор монумента Всеволод Смирнов. «По замыслу выдающегося архитектора-реставратора свет должен был идти вниз из-под края плиты, чтобы она как бы парила в воздухе. Но задумка не была реализована. Теперь историческая справедливость восстановлена», — пояснил Борис Елкин.