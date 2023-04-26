Нормативного состояния достигнут около 43% псковских дорог в 2023 году

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К концу года доля дорог Псковской области, которые приведут в нормативное состояние, достигнет 42,8%. Об этом сообщает ПАИ.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на парламентском часе перед 21-й сессией Псковского областного Собрания депутатов отметил, что уже к концу 2027 года планируется довести показатель до 48,9%.

По словам Станислава Стармолотова в этом году на дорожную сеть потратят 2 миллиарда 18 миллионов рублей. Кроме того, не прекращаются работы по строительству второго пускового комплекса Северного обхода Пскова. Контракт был заключён 7 апреля.

Помимо этого, планируется закончить реконструкцию участков автодороги Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском районе общей протяженностью 11,9 километров и реконструкцию моста через реку Толбицу на автодороге Малая Толбица - Большая Толбица в Псковском районе.

«Надо исходить из интенсивности движения и поддерживать в нормативном состоянии районные дороги, которые соединяют райцентры с Псковом, а потом уже уходить в "глубину" и приводить в порядок более мелкие дороги. И больше внимания уделять ремонту дорог с песчано-гравийным покрытием, по которым, как правило, ездят школьные автобусы», — отметил спикер регионального парламента Александр Котов.

Ранее сообщалось, что на капремонт мостов в Псковской области направят более 850 миллионов.